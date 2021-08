Belgia og Polen avsluttar evakuering frå Kabul

utenriks

– Grunna utviklinga av situasjonen i Afghanistan, har regjeringa vedteke å stanse evakueringa. Dette skjer i samråd med andre europeiske partnarar, skriv Belgias statsminister Alexander De Croo på Twitter.

– Klokka 21.30 var alt personell frå operasjonen, og dessutan dei evakuerte, samla i Islamabad, fortel han og seier dei raskt skal flygast vidare heim til Belgia.

Også Polen seier dei har avslutta evakueringsoppdraget.

– Etter ein grundig analyse av rapportane om tryggingssituasjonen, kan vi ikkje risikere livet til diplomatane og soldatane våre lenger, seier viseutanriksminister Marcin Przydacz.

EU har bede USA forsetje å sikre flyplassen utanfor Kabul så lenge som mogleg, også etter at fristen for å trekkje seg heilt ut går ut 31. august. President Joe Biden har sagt at han ikkje vil forlengje fristen.

