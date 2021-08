Ardern forsvarer koronastrategien til New Zealand

utenriks

Eitt tilfelle av deltaviruset vart registrert førre veke etter seks månader utan eit einaste tilfelle av lokal smitte. Smitten har deretter spreidd seg raskt og vorte det verste smittetrykket i landet hittil, med 277 tilfelle.

No er frykta at forsøket på å halde smitten nede på null, mislykkast. New Zealand har hittil vore ein av dei få koronafrie områda i verda.

Ardern meiner òg den siste smitten kan eliminerast, og helseekspertane tilrår at strategien blir halden oppe.

Men den australske kollegaen hennar Scott Morrison seier det er absurd av New Zealand å prøve å eliminere deltaviruset.

Australia prøvde det same i halvtanna år, men deltaviruset kombinert med låg vaksinasjonsgrad har øydelagt for det forsøket. Torsdag vart det for første gong registrert over 1.000 nye tilfelle.

(©NPK)