Den ikkje namngitte tenestemannen seier det definitivt er grunn til å tru at det var IS som stod bak angrepet. Pentagon har stadfesta at det var eit «komplekst angrep», med minst to eksplosjonar.

Pentagon har òg stadfesta at eit ukjent tal amerikanarar og sivile vart drepne eller såra. Ifølgje amerikanske kjelder ser det ut til å vere eit sjølvmordsangrep.

