Afghansk helsekjelde: Minst 60 afghanarar drepne i angrepet på flyplassen

utenriks

Avisa siterer ei høgtståande afghanske helsekjelde på dødstalet. New York Times melder på si side at minst 30 til 40 personar er drepne.

Frå før har Taliban i ei fråsegn stadfesta at minst 13 personar, blant dei barn, mista livet, skriv Reuters. Taliban-talsmann Zabihullah Mujahid seier til Tolo News at minst 52 personar vart såra og at det er fleire døde, men at dødstalet er uklart.

Pentagon har stadfesta at fleire amerikanske soldatar døydde, og at det var to eksplosjonar og skyting i samband med angrepet. Ifølgje Wall Street Journal er minst fire amerikanske soldatar drepne.

Den første eksplosjonen skjedde ved Abbey-porten utanfor flyplassen, der fleire tusen har samla seg siste tida, før det small ved Baron-hotellet like ved kort tid etter.

Eit augevitne NRK har snakka med fortel at det låg minst 30 livlause personar utanfor Abbey-porten, og at det var minst 50 personar som var såra.

– Vi kan stadfeste at eksplosjonen ved Abbey-porten var eit angrep som førte til at eit tal amerikanske og sivile borgarar er såra eller drepne, skriv Pentagon-talsmann John Kirby på Twitter.

Ifølgje amerikanske kjelder ser det ut til å ha vore eit sjølvmordsangrep utanfor flyplassporten.

Ifølgje sjukehuskjelder Reuters har snakka med er meir enn 30 personar såra i angrepet. Minst seks skal ha døydd på veg til sjukehus, opplyser kjelda.

AFPs fotograf melder frå eit sjukehus i Kabul at det er minst fem døde og over eit dusin såra på sjukehuset. Gruppa Emergency melder at det er minst seks døde og at dei har fått 60 såra på sjukehuset sitt.

(©NPK)