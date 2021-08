200 bilar i brann i svensk garasjeanlegg

utenriks

Redningstenesta fekk melding om røyk frå garasjen litt etter klokka 2. Dei anslår at det vil ta mange timar å sløkkje brannen.

– Det er som ein smelteomn. Det brenn for fullt. Vi prøver så godt vi kan å sløkkje, men det er for varmt til at vi kan gå tett innpå, seier redningsleiar Magnus Bengtsson ved 3-tida.

Han fortel at det er snakk om eit parkeringsanlegg i to plan og anslo først at det var minst 100 bilar som brann. Seinare vart talet justert opp til rundt 200. Taket på anlegget har kollapsa, og det vil ikkje vere mogleg å redde bygningen. Det er førebels ikkje klart korleis brannen starta.

Det er høyrt enkelte smell og mindre eksplosjonar frå brannen, og det er kraftig røykutvikling. Røyken blæs over eit bustadområde i nærleiken.

– All røyk er farleg, og med hundre bilar som brenn, er det klart at han ikkje er bra for helsa, seier Bengtsson og ber folk lukke vindauge og dører og skru av ventilasjonsanlegg.

