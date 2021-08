Verdsbanken stansar bistand til Afghanistan

utenriks

– Vi har sett utbetalingane til operasjonane våre i Afghanistan på pause og følgjer og vurdere situasjonen nøye, seier ein talsperson for Verdsbanken.

– Vi er djupt bekymra for situasjonen i landet og korleis den vil påverke moglegheitene til utvikling, særleg for kvinner. Saman med partnarane våre ser vi på korleis vi framleis kan engasjere oss for å verne framstega som er gjorde og halde fram med å støtte det afghanske folket, held talspersonen fram.

Verdsbanken har eit tjuetal utviklingsprosjekt på gang i landet og har bidrege med 5,3 milliardar dollar i bistand sidan 2002, ifølgje nettsidene til banken.

