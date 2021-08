Tyskland: Taliban godtek at afghanarar forlèt landet etter fristen

utenriks

Tysklands ambassadør til Afghanistan, Markus Potzel, skriv på Twitter at han har snakka med Taliban-forhandlaren Sher Mohammad Abbas Stanikzai.

Stanikzai har forsikra at afghanarar med nødvendige dokument kan forlate landet med kommersielle flygingar etter 31. august.

Tidlegare har Taliban sagt at evakueringa av afghanarar må opphøyre denne datoen, i tråd med ein avtale med USA.

Europeisk press

Evakueringa har så langt vore heilt avhengig av at amerikanske soldatar har ansvar for drift og tryggleik ved flyplassen i Kabul.

Både Noreg og andre europeiske land har prøvd å presse USA til å forlengje evakueringsfristen. Grunnen er at det neppe er nok tid igjen til å hente ut alle som ønskjer å reise og som fryktar dei er i livsfare i Afghanistan etter at Taliban greip makta.

Men president Joe Biden tok tysdag opp att at han ønskjer å hente heim dei siste amerikanske soldatane som planlagt 31. august.

Taliban-forhandlar Stanikzai held tilsynelatande moglegheita open for at afghanarar kan reise ut av landet òg etter at dei vestlege soldatane har reist heim. Kor enkelt dette vil vere, og nøyaktig kva slags dokument dei reisande må vise fram, er likevel ikkje kjent.

Merkel: – Jobbar intenst

Tysklands statsminister Angela Merkel sa onsdag at ho håpar å kunne hjelpe afghanarar som ønskjer å forlate Afghanistan òg etter 31. august.

I den tyske nasjonalforsamlinga sa Merkel at ulike moglegheiter blir vurdert og at tyske styresmakter «jobbar intenst på alle nivå». Ho peikte på den sivile drifta av flyplassen i Kabul som éi moglegheit.

Også utanriksminister Heiko Maas håpar ei slik løysing er gjennomførbar. Han har sagt at Tyskland vil prøve å flyge folk ut frå den sivile delen av flyplassen etter månadsskiftet.

Noreg har så langt evakuert 652 personar frå Kabul til Oslo. Blant dei er det norske borgarar, personar med opphaldsløyve og afghanarar med behov for vern.

Framleis er det mange norske borgarar i Afghanistan. Utanriksdepartementet har ikkje kunna gi nokon garanti for at dei vil klare å hjelpe alle nordmenn som ønskjer å reise heim.