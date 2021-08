utenriks

Demokraten Seth Moulton og republikanaren Peter Meijer flaug til Kabul og var der i fleire timar tysdag, og besøket førte til at fleire klaga på at plassane kunne vorte brukte av folk på flukt eller andre.

– Som medlemmer av Kongressen har vi ei plikt til å følgje med på den utøvande makta, heiter det i ei melding frå dei to.

Dei skriv at dei utførte besøket i løyndom og berre snakka om det etter at dei hadde forlate Afghanistan, for å redusere risiko. Begge er militærveteranar.

(©NPK)