Studie: Koronavaksinar blir svekte merkbart over tid

Effektiviteten av Pfizer-vaksinen til å hindre covid-19 heilt, vart oppgitt til 88 prosent éin månad etter at dose to var sett. Men etter fem til seks månader fell vernet til 74 prosent, altså eit fall på heile 14 prosentpoeng, viser ein ny studie frå den offentlege britiske kartlegginga Zoe Covid-undersøkinga.

I same kartlegging går det fram at det tilsvarande vernet for dei vaksinerte med vaksinen til AstraZeneca òg fell. To dosar av denne vaksinen skal gi 77 prosent vern etter éin månad. Etter fire til fem månader avdekkjer undersøkinga at vernet er falle til 67 prosent, eit fall på ti prosentpoeng over tre månader.

Studien baserer seg på data frå meir enn 1,2 millionar testresultat. Han er ikkje målt opp mot den nye delta-varianten av koronaviruset.

