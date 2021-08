Stifting: Det hastar å få menneskerettsaktivistar ut frå Afghanistan

utenriks

– Det sit folk på flyplassen i Kabul som hadde vore enkelt å få ut. Noreg har moglegheit til å skrive ut visum der og då. Det har Storbritannia og USA gjort, mellom anna, seier seniorrådgivar Ingrid Rosland i Raftostiftelsen til Vårt Land.

Ho peikar på at det òg sit folk og ventar i Afghanistans naboland, folk ein kan hente med kommersielle flygingar.

Rosland seier at stiftinga prøver å utvide rommet for å få ut menneskerettsforkjemparane og kvinneaktivistane i Afghanistan.

– Taliban pressar, og no ser det ut som om vi ikkje har meir enn 48 timar på oss for å få folk ut. Vi ønskjer at norske styresmakter skal leggje endå sterkare press på USA for å utvide dette evakueringsrommet, det er vi heilt avhengige av, seier ho.

Regjeringa har uttalt at menneskerettsforkjemparar, og særleg kvinner, er blant dei som skal prioriterast for vern som flyktningar.

