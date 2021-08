Reuters: Taliban har bede om tyrkisk hjelp til å drive flyplassen

utenriks

Byrået viser til opplysningar frå to tyrkiske tenestemenn som ikkje ønskjer å bli namngitt.

Til så lenge har amerikanske soldatar ansvar for drift og tryggleik ved flyplassen. Planen er likevel at dei skal reise heim 31. august.

Styresmaktene i Tyrkia har lenge sagt at dei kan bidra til framleis drift av flyplassen etter månadsskiftet. Men tanken har då vore at tyrkiske soldatar skulle stå for tryggleiken.

Taliban krev på si side at også dei tyrkiske soldatane reiser heim. Og onsdag stadfesta Tyrkias regjering at soldatane blir trekte ut.

Tyrkia skal ha enno ikkje ha avgjort om det vil vere trygt å ha sivilt personell på flyplassen utan soldatar som varetek tryggleiken. Ei avgjerd skal takast innan månadsskiftet.

Nato-landet Tyrkia har delteke i den USA-leidde operasjonen i Afghanistan. Eit stort fleirtal av den tyrkiske befolkninga er muslimar, og Taliban seier dei ønskjer å ha eit godt forhold til Tyrkia.

