Paven gir millionar til gjenoppbygging av Haiti

utenriks

Summen på 200.000 euro skal òg hjelpe dei i kampen mot pandemien, heiter det i ei fråsegn frå Vatikanet.

Minst 2.200 menneske døydde i skjelvet, som hadde ein styrke på 7,2. I tillegg er over 12.000 skadde.

Pengane frå paven skal fordelast på dei bispedømma som er hardast ramma, og dei skal distribuere pengane til dei som treng det.

Leiaren til den katolske kyrkja gir òg 69.000 dollar til Bangladesh, som vart ramma av ein syklon i mai og 100.000 euro til Vietnam for å lette den økonomiske krisa i kjølvatnet av pandemien.

Det er tradisjon for at Vatikanet gir pengar til regionar i nød. Midlane kjem vanlegvis frå dei såkalla peterspengane, eit fond finansiert av ein årleg kollekt verda over. Fondet var på rundt 50 millionar euro i fjor.

