Forsvaret innstilt på å halde feltsjukehus i Kabul operativt så lenge som mogleg

Det norske feltsjukehuset på den militære delen av flyplassen i Kabul har hatt travle dagar sidan den endelege fristen for den internasjonale tilbaketrekkinga vart sett til 31. august. I underkant av 30 personar jobbar på sjukehuset som dei siste dagane òg har fått bistand frå norske spesialsoldatar til å handtere avviklinga.

– Vi er førebudde på begge delar – både å pakke ned, men også å lukke døra og late etter seg alt materiell på staden. Må vi velje mellom menneske og materiell er det sjølvsagt ikkje tvil om kva vi gjer. Materiell kan erstattast, seier Brynjar Stordal ved Forsvarets operative hovudkvarter (FOH) til NTB.

– Vi prøver å halde det ope, med så komplett tilbod som mogleg så lenge som mogleg, seier han.

Mykje å gjere

Stordal seier at sjukehuset er viktig og det einaste helsetilbodet som er på flyplassen. Det står under vern av USA, Storbritannia og Tyrkia. Dei siste dagane har det vore mykje å gjere for det medisinske personellet.

– Det har først og fremst vore til afghanarar som har vorte skadde på utsida av muren rundt flyplassen, seier Stordal.

– Eg snakka med leiinga på feltsjukehuset i dag og dei seier stemninga er god. Dei jobbar med å klargjere for å forlate alt, og dei er klare for bli verande lenger dersom situasjonen skulle endre seg, seier han vidare.

To nye fly

Dei store lasteflya C-17 som fraktar evakuerte ut av Afghanistan til Noreg, går i skytteltrafikk mellom Kabul og Georgias hovudstad Tblisi. Der går passasjerane gjennom eit transittanlegg før dei blir sende vidare med sivile chartra fly.

I helga sende Noreg 50 soldatar frå Brigade Nord til Tblisi for å bidra med arbeidet på transittanlegget i det som er gitt Task Force Tbilisi

– Samarbeidet med politiet, diplomatar, Forsvaret og styresmaktene fungerer svært godt sjølv om arbeidet er uoversiktleg. Vi byrja med nokre titals personar på det første flyet, men når det no kjem nesten 600 evakuerte per fly, er det viktig at mottaksapparatet fungerer, skriv major Lars Kristian Sandvik til NTB.

– Då personellet kom hit for nokre dagar sidan, var det ingenting her. Det er sett opp nødvendige telt og køyesenger og feltrasjonar er flogne inn, men det blir operert i steikjande varme, rett på grusen, skriv han vidare.

Han fortel at dei evakuerte som kjem, er prega i varierande grad. Soldatane avlastar med å hjelpe foreldre, å leike, lese og vise omsorg for barna.

To nye fly onsdag

Onsdag morgon kom to nye fly med passasjerar frå Afghanistan til Gardermoen. Dei hadde med til saman 278 menneske.

– Passasjerane inkluderer både norske borgarar og andre som kvalifiserer for innreise, og dessutan afghanarar med behov for vern. Det var ingen einslege mindreårige om bord, seier utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) i ein e-post onsdag morgon.

Noreg har no totalt evakuert 652 personar fordelte på ni flygingar til Oslo.

