FN skal avgjere om 48,8 grader på Sicilia var ny varmerekord

Floridia er ein by i provinsen Siracusa i regionen Sicilia i Italia som sjeldan skaper dei store overskriftene i media. Den vesle byen har hovudsakleg vore kjent for sniglane sine, som er ei lokal delikatesse.

11. august fekk byen derimot merksemd. Då viste termometeret utrulege 48,8 grader. Den høge temperaturen førte til at sniglar vart brende levande i sine eigne skal, og at sitronane rotna rett på trea. Dessutan knelte straumnettet på grunn av overbelastning då alle sette klimaanlegga på full styrke.

Vart kalla Lucifer

Det ekstreme høgtrykket fekk kallenamnet Lucifer. Få menneske våga seg ut i heten.

Den tidlegare europeiske varmerekorden ligg på 48 grader og vart registrert i Aten i 1977. For at Floridia skal hamne i historiebøkene for den uuthaldelege varmen sin, må den lokale registreringa bli stadfesta av Verdens meteorologiske organisasjon (WMO). Det kan ta månader med nøye vitskapleg kontroll før den endelege avgjerda blir teken.

I juli stadfesta FN-organisasjonen at 18,3 grader er ny varmerekord for Antarktis. Stadfestinga kom cirka halvtanna år etter at målinga vart gjennomført.

Tek lang tid

At det tek så lang tid, kjem av at arbeidet med å gjennomgå og samle globale rekordar på denne måten er relativt nytt, seier Sverker Hellström. Han er klimatolog ved det svenske meteorologiske instituttet, SMHI.

Rekorden frå Aten har elles vore omstridd. Uavhengige observatørar trur at temperaturen kan ha vorte påverka av skogbrannar. I deira auge er 48,5 grader på Sicilia i 1999 den faktiske temperaturtoppen i Europa. WMO har derimot ikkje godteke denne målinga som rekord.

– Det er bra at det no blir lagt til grunn ein objektiv rutine og metode for å fastslå målingane – som ikkje blir styrt av ulike interesser, seier Hellström.

Det er viktig for truverdet at det blir orden i statistikken. Det har vore mange diskusjonar og tvil om tidlegare rekordar, legg han til.

Samlar inn statistikk

Det var så seint som i 2007 at WMO oppretta ein global database for mellom anna rekordmålingar av temperatur, nedbør, hagl, vind, lyn og dødsfall knytt til vêr.

Den siste rapporten frå FNs klimapanel IPCC viser at klimaet endrar seg raskare enn frykta – på grunn av menneskeleg påverknad.

Kunnskap om eksisterande vêr og ekstremhendingar er nøkkelen for å kunne bestemme nøyaktig kor mykje og kor raskt klimaet endrar seg, ifølgje WMO. Organisasjonen opplyser at dette er den viktigaste funksjonen til databasen.

Om det blir målt ein mogleg regional eller global rekordtemperatur, skal WMO få tilgang til rådata om nøyaktig kvar målinga vart gjord, kva utstyr som vart brukt, korleis det vart kalibrert og kva for nokre regionale vêrforhold som rådde på tidspunktet for målinga.

Ein kommisjon gjennomfører ei første vurdering. Deretter blir eit internasjonalt ekspertpanel engasjert. Saman med WMO blir rekorden deretter stadfesta eller avvist.

– Det går likevel ganske langt mellom kvar gong WMO blir kopla inn, fastslår Hellström.

Ein for utruleg rekord?

13. september i 1922 vart det målt 58 grader i El Azizia i Libya, og temperaturen stod lenge som verdsrekord. Men WMO underkjende rekorden 90 år seinare. Ekspertgruppa som granska rekorden, kunne peike på ei rekkje årsaker til tvil, både på metodane for målinga, og dessutan at målinga viste eit for stort avvik frå omliggjande stasjonar.

Ifølgje WMO er det Death Valley i California i USA som har den globale varmerekorden, med dei 56,7 gradene som vart målte 10. juni 1913. Men sjølv her har det vorte reist tvil – temperaturen ligg nemleg langt høgare enn det som nokon gong sidan har vorte målt.

Neppe verdsrekord i Sverige

Ifølgje Hellström er det lite truleg at det vil bli sett ny global rekord i Sverige – anten det er snakk om kulde eller varme.

I Sverige er det SMHI som vurderer kva som er ein rekord eller ikkje.

I Noreg har WMO utnemnt seks av Meteorologisk institutts vêrstasjonar som referansestasjonar for den globale klimautviklinga: Færder Fyr, Vestfold og Telemark, Utsira fyr, Rogaland, Dombås, Innlandet, Karasjok, Troms og Finnmark, Vardø, Troms og Finnmark og Bjørnøya, Svalbard.

Desse stasjonane har alle måleseriar på over 100 år av høg kvalitet, opplyser instituttet.

