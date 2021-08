FN ber Polen ta imot migrantar på veg frå Kviterussland

utenriks

Rundt 30 migrantar har sett opp ein mellombels leir på kviterussisk side av grensa, i ingenmannsland mellom polske og kviterussiske grensestyrkar.

– Vi ber polske styresmakter gi dei tilgang til polsk territorium, umiddelbar helsehjelp, juridisk bistand og psykologisk støtte, seier UNHCRs representant i Polen, Christien Goyer. Ho seier flyktningkonvensjonen, som Polen har signert, fastslår at personar som søkjar asyl, ikkje skal straffast, heller ikkje for å krysse grensa ulovleg.

Dei siste månadene har tusenvis av migrantar – hovudsakleg frå Midtausten – komme frå Kviterussland til EU-landa Litauen, Latvia og Kviterussland. EU meiner det kviterussiske regimet legg til rette for dette som hemn for sanksjonar.

Polen kallar det som skjer eit hybridangrep og seier dei ikkje vil sleppe inn migrantane. Statsminister Tadeusz Morawiecki meiner det vil vere å gi etter for utpressing frå Kviterusslands president Aleksandr Lukasjenko. Polen har varsla at dei vil byggje eit 2,5 meter høgt gjerde langs grensa for å hindre nye innkomstar.

(©NPK)