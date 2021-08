Regjeringskjelde: Evakueringsfristen blir ikkje forlengd

utenriks

Både CNN, Reuters og nyheitsbyrået AP viser til ei ikkje namngitt regjeringskjelde som seier president Joe Biden ikkje ønskjer å forlengje nærværet på flyplassen i Kabul.

Kjelda seier avgjerda er teken i visse om den vanskelege tryggingssituasjonen som ville oppstått viss USA skulle vore i landet lenger.

Biden har likevel bede om at det blir lagt beredskapsplanar i tilfelle han blir nøydd til å gjere om avgjerda. Han har diskutert saka med dei øvste tryggingsrådgivarane sine.

Opplysningane vart stadfesta av Storbritannias statsminister Boris Johnson etter eit G7-toppmøte tysdag. Han sa at amerikanske soldatar kjem til å forlate Afghanistan 31. august som planlagt.

Både Noreg og fleire andre europeiske land har sagt at fristen for evakueringa frå Afghanistan må forlengjast. Men dette avheng av at amerikanske soldatar kontrollerer flyplassen i Kabul. Taliban nektar å gå med på dette og ber i staden USA om å slutte med å frakte høgt utdanna afghanarar ut av landet.

