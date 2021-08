Kathy Hochul er New Yorks første kvinnelege guvernør

utenriks

Hochul vart teken i eid av den øvste dommaren i delstaten Janet DiFiore i ein kort privat seremoni.

Demokraten frå den vestlege delen av delstaten skapte historie då ho tok steget heilt til topps i ein delstat der kvinner forholdsvis nyleg har byrja å bryte ned den mannlege dominansen i politikken.

Forgjengaren Cuomo gjekk av ved midnatt, to veker etter at han kunngjorde at han heller ville trekkje seg enn å risikere riksrett. Den siste tida har det komme ei rekkje skuldingar mot han frå kvinner som seier han har opptredd upassande overfor dei. Han avviser påstandane og meiner han har vorte eit offer for fråtsinga til media.

(©NPK)