Frankrike avsluttar Kabul-evakueringar torsdag dersom frist ikkje blir forlengd

Nicolas Roche, stabssjefen til den franske utanriksministeren, seier til statsminister Jean Castex at evakueringane blir avslutta torsdag kveld dersom USA trekkjer seg ut 31. august, skriv AFP.

– Då har vi tre dagar igjen, seier han.

Fristen for å avslutte evakueringa er førebels sett til 31. august – tysdag om ei veke, og presidenten i USA, Joe Biden, har sagt at han ønskjer å halde seg til den datoen. Samtidig har han antyda at oppdraget kan forlengjast.

Utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) sa tysdag at evakueringsfristen bør bli forlengd.

