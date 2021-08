Forsvaret: Det norske feltsjukehuset i Kabul blir lagt ned innan 31. august

utenriks

Etter planen skulle sjukehuset bli ståande i Kabul etter at dei internasjonale styrkane hadde forlate Afghanistan, men føresetnadene er dei siste dagane endra etter at Taliban har sett 31. august som absolutt siste frist for all militært nærvær i landet.

Dette inneber at også sikringa av sjukehuset, som står på den militære delen av flyplassen, vil forsvinne.

– Vi gjekk inn i Afghanistan saman med våre allierte, og vi forlèt òg landet saman med våre allierte, seier Brynjar Stordal ved Forsvarets operative hovudkvarter (FOH) til NTB.

Førre veke uttalte forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) til NTB at feltsjukehuset, som har stått under vern av amerikanske, britiske og tyrkiske styrkar, etter planen skulle halde fram på flyplassen til det kunne erstattast av eit tilsvarande sivilt tilbod.