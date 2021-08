Eksdiktator i Tsjad er død i fengsel

utenriks

Hissène Habré sona ein dom for krigsbrotsverk og brotsverk mot menneskja, valdtekt, slaveri og kidnapping.

Dødsfallet vart tysdag stadfesta av justisministeren i Senegal, Malick Sall.

Ifølgje lokale medium var 79-åringen sjuk med covid-19 og innlagd på eit sjukehus i Dakar der han døydde tysdag.

Habré styrte Tsjad frå 1982 til 1990 og knuste under åra ved makta alle tilløp til opposisjon.

Ifølgje etterforskarar av saka måtte 40.000 menneske bøte med livet under hans styre, medan titusen andre vart kasta i fengsel og torturert.

Ifølgje Human Rights Watch fekk Habré fleire hundre millionar dollar i støtte frå USA fordi han vart rekna for å vere ein skanse mot Libya og tidlegare diktator Muammar Gaddafi. Frankrike støtta den brutale diktatoren med våpen og materiell.

Etter at han vart styrta i 1990, flykta Habré til Senegal, der han levde som ein fri mann til 2005. Då vart han sett i husarrest, og i 2013 vart han fengsla.

I 2016 vart han dømd av eit krigsforbrytartribunal oppretta av Den afrikanske unionen (AU).

I fjor vår vart Habré lauslaten frå fengselet i to månader for at han ikkje skulle bli smitta av koronaviruset, men han returnerte til fengselet i juni same år.

