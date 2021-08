Biden erklærer katastrofetilstand i Tennessee

utenriks

Vegar, bruer og hundrevis av bustader vart vaska vekk då Tennessee laurdag vart ramma av uvanleg mykje nedbør – opptil 380 millimeter regn. Tusenvis av menneske vart utsette for straumbrot.

Erklæringa til Biden opnar for at føderale middel kan stillast til rådvelde for fylket Humphreys, der det vart sett ny Tennessee-rekord i mengd nedbør på 24 timar.

Flaum er noko som skjer heile tida, men klimaendringar gjer at nedbøren blir kraftigare og flaumane alvorlegare fordi ein fuktigare atmosfære kan halde meir vatn.

(©NPK)