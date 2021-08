Utviklingsministeren bekymra over situasjonen i Tigray

utenriks

– Situasjonen inne i Tigray blir berre verre. Hjelpeorganisasjonane har framleis ikkje tilgang til fleire hundre tusen menneske som no står i fare for å svelte, seier Ulstein.

Besøket til utviklingsministeren er ifølgje Utanriksdepartementet det første på politisk nivå til Sudan sidan Omar al-Bashir vart styrta i 2019.

Etiopiske regjeringsstyrkar innleidde i november i fjor ein stor offensiv for å ta kontrollen over Tigray-regionen frå provinsstyresmaktene som var dominerte av Tigray-folkets frigjeringsfront (TPLF).

Kan bli ramma hardt

Fleire hundre tusen er drivne på flukt, og mange har funne vegen over grensa til nabolandet Sudan.

Ulstein varslar òg om at krisa i Tigray kan bli ei flyktningkrise som kan ramme nabolanda, blant dei Sudan, hardt.

– Det er ei menneskeskapt krise som raskt kan utvikle seg til ei større flyktningkrise, mellom anna her i Sudan, seier Ulstein.

Allereie mange flyktningar

Ifølgje FNs naudhjelpskontor (OCHA) vil 13,4 millionar trenge humanitær hjelp i Sudan i år, noko som er 4,1 millionar fleire enn i fjor.

– Eg vil rose Sudan for at dei har halde grensene opne. Med fleire flyktningar vil presset på vassressursar og landområde auke. Då er det viktig at det internasjonale samfunnet støttar opp, og at vi bidreg med utviklingsmiddell til støtte for vertslandet, seier Ulstein.

