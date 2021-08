Sverige har evakuert 170 frå Afghanistan

utenriks

Dei 170 som måndag var på veg til Sverige, var afghanarar som hadde vore lokalt tilsette for det svenske forsvaret den tida svenskane hadde utplassering i landet.

– Eg er glad for at vi kan ønskje velkommen lokalt tilsette, samtidig som vi held fram med å jobbe for å evakuere fleire, sa utanriksminister Ann Linde under eit pressemøte måndag.

– Dei lokalt tilsette som Försvarsmakten har hatt i Afghanistan, har vore verdifulle.

I Afghanistan er det både tidlegare lokalt tilsette som har jobba for Sverige, og om lag 500 andre menneske som har meldt frå til svenske styresmakter at dei er i landet.

