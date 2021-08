Samanstøytar mellom demonstrantar i Oregon

utenriks

Eit par hundre menneske deltok på samlingar fleire stader i byen. På ein parkeringsplass hadde rundt 100 personar møtt opp til eit møte for ytre høgre-gruppa Proud Boys, ifølgje den lokale TV-stasjonen KOIN-TV.

Ein varebil prøvde å køyre inn på plassen, men krasja og sjåføren sprang vekk. Då tende demonstrantar på fyrverkeri og liknande gjenstandar. Det er uklart om nokon fekk alvorlege skadar.

Seinare vart det høyrt skyting nær ein demonstrasjon i sentrum av Portland. Den 37 år gamle venstreaktivisten Dustin Brandon Ferreira seier til avisa The Oregonian at han var saman med fleire andre då ein menn brukte ei nedsetjande nemning på ein svart mann i gruppa og deretter skaut fleire skot mot dei. Politiet seier mannen er arrestert. Ingen vart såra i hendinga.

Tidlegare hadde rundt 200 personar samla seg i samband med ein demonstrasjon knytt til antifascisme. Planane om dei ulike samlingane gjorde at politiet stilte med store mannskap. Politisjef Chuck Lovell sa på førehand at han venta at det ville bli samanstøytar, men at folket hans ikkje nødvendigvis ville gå mellom gruppene.

Bilete viser folk frå ytre høgre-gruppa Proud Boys og motdemonstrantar som bruker bjørnespray mot kvarandre.

