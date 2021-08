Presidenten i Taiwan fekk første dose med eigenutvikla vaksine

utenriks

Vaksinen, som er utvikla av Medigen Vaccine Biologics Corp., fekk naudløyve for bruk på helsearbeidarar i juli.

Etter at presidenten vart vaksinert, heldt ho tommelen opp. Ho sa til pressa at ho ikkje eingong kjende stikket.

Vaksinen har ikkje gått gjennom full testing, og innan eitt år skal Medigen levere inn data om effektiviteten. Opposisjonen i Taiwan har kritisert regjeringa for at ein har hoppa over trinn ein vanlegvis må gjennom for å få ein vaksine godkjend.

Medigen-vaksinen er ein såkalla protein-subeining-vaksine, og han blir gitt i to dosar.

Ifølgje helsestyresmaktene i Taiwan har 40 prosent av befolkninga på 23,5 millionar fått første dose av koronavaksinen til anten Moderna eller AstraZeneca. Taiwan har skaffa over 10,7 millionar dosar med koronavaksinar til no.

(©NPK)