utenriks

40 enorme viftar skal pumpe ut 1.000 kubikkmeter med luft per sekund gjennom filter frå det 25 meter høge tårnet. Innanfor ein kvadratkilometer skal skadeleg partiklar i lufta halverast.

– Dette er ein stor dag for Dehli i kampen mot forureining, seier Arvind Kejriwal, som leier byregjeringa i New Delhi.

Kritikarar meiner likevel at det blir svært dyrt å setje opp nok slike tårn til at det løyser problemet og at det finst meir kostnadseffektive løysingar.

(©NPK)