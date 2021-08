Ekspresidenten i Bolivia prøvde å ta sitt eige liv i fengsel

utenriks

– Vi kan seie at helsetilstanden hennar utvilsamt er stabil. Ho er no saman med familien i fengselet. Familien vil vere viktig for å betre sinnstilstanden hennar, seier fengselsdirektør om den 54 år gamle ekspresidenten. Ho skal vere skrapa opp på armen, ifølgje innanriksminister Eduardo del Castillo.

Dottera Carolina Ribera forklarer sjølvmordsforsøket med ein djup depresjon etter å ha sete fleire månader i fengsel. 54 år gamle Añez er tiltalt for mellom anna folkemord etter at 22 demonstrantar døydde i to ulike hendingar i november 2019.

Konservative Añez kom til makta same månad, etter at Evo Morales gjekk av og rømde landet etter veker med kraftige protestar over at vart attvalt for ein fjerde periode, i strid med grunnlova.

Då Añez vart teken i eid, meinte fleire det var eit statskupp, men etter å ha leidd landet i ein overgangsperiode på eit snautt år, vart det halde val i oktober 2020. Der vann Morales-støtta Luis Acre med god margin. Han har i etterkant lova å gå etter dei han meinte hadde gjort seg skuldige i kupp, og Añez vart arrestert i mars.

Etter sjølvmordsforsøket har opposisjonen gått ut mot styresmaktene si behandling av Añez og bede om at ho blir lauslaten. Tidlegare president Carlos Mesa krev ein slutt på «den politiske fengslinga» av Añez.

(©NPK)