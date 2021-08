Danmarks helseminister: Alle vil få tilbod om tredje vaksinedose

utenriks

Nokre nærare detaljar om tidsplanen er ikkje kjend, men Heunicke seier helsestyresmaktene undersøkjer når ein påfyllingsdose blir relevant.

Fleire land tilbyr no ein tredje dose til sårbare grupper, medan amerikanske helsestyresmakter har gitt grønt lys for å opne for ein tredje dose til alle. Denne dosen skal ein få først åtte månader etter dose to.

Under koronaoppdateringa til den danske regjeringa måndag sa òg statsminister Mette Frederiksen (S) at ho ikkje forventar fleire omfattande nedstengingar av det danske samfunnet i framtida.

– Kvardagen er heldigvis tilbake dei aller fleste stadene. Vi har ei klar forventning om at vi kan unngå dei største nedstengingane framover fordi vi har supervåpenet på plass: Vaksinane, sa Frederiksen.

Ein begeistra statsminister kunngjorde at tre av fire danske har fått minst éin vaksinedose og at fleire enn 4 millionar er ferdigvaksinerte.

– Det svarer til 70 prosent av befolkninga. Det er heilt fantastisk, seier Frederiksen.