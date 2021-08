Taliban vil ha slutt på afghansk narkoproduksjon

utenriks

Då dei første amerikanske bombene fall over Afghanistan hausten 2001, var det knapt ein opiumsvalmue å sjå.

Taliban hadde året før fått ein effektiv slutt på dyrkinga, offisielt fordi det var «uislamsk», men vel så mykje i eit forsøk på å vinne venner i Vesten.

I ein FN-rapport frå mai 2001 heiter det at ein «har observert ein nesten total suksess i å forby dyrking av opiumsvalmuar i Taliban-kontrollerte område»

Men ikkje før hadde soldatar frå USA og Nato-land som Noreg innteke landet, før valmuane igjen byrja å bløme og Afghanistan vart den største heroinprodusenten i verda.

Historia gjentok seg

Utviklinga overraska ikkje ekspertane som viste til at historia gjentok seg. Då president Ronald Reagan støtta dei afghanske mujahedin-krigarane med milliardar av dollar på 1980-talet, støtta han samtidig opiumsdyrkarane sitt opprør mot dei sovjetiske okkupantane.

Råopiumen vart den gong frakta over grensa og raffinert til heroin i pakistanske laboratorium, og delar av inntektene gjekk til våpen.

Også under Vietnam-krigen hadde USA allierte som var tungt involverte i opiums- og heroinproduksjon.

Ifølgje professor Alfred McCoy, som har skrive standardverket «The Politics of Heroin», hjelpte amerikansk etterretning med å frakte heroinen til Vesten, mot at inntektene vart brukte i krigen mot kommunistane i Vietnam.

Det same skjedde i Mellom-Amerika. Fly som i all løyndom frakta våpen til dei USA-støtta contras-opprørarane i Nicaragua på 1980-talet, hadde kokain i lasta då dei returnerte til USA.

Brutalt oppriktig

Då president George W. Bush sende bombefly til Afghanistan hausten 2001, inngjekk han ein ny allianse med Reagan sine gamle mujahedin-venner.

USA og vestlege allierte brukte ifølgje USAs generalinspektør for afghansk gjenoppbygging, John Sopko, i åra 2002 til 2017 nærare 80 milliardar kroner på tiltak som var meint å kjempe mot narkotikaproduksjon, men gav tilsynelatande opp.

Då ein høgtståande amerikansk tenestemann i 2004 fekk spørsmål om kvifor ikkje USA prøvde å ta dei afghanske opiumskongane, var svaret brutalt oppriktig:

– Det var trass alt desse folka som hjelpte oss med å frigjere Afghanistan i 2001, sa den anonyme tenestemannen til The New York Times.

Øvstkommanderande for den nederlandske Nato-styrken i Uruzgan, heimprovinsen til dåverande Talibanleiar mulla Omar, var òg oppriktig i eit intervju med NTB i 2007.

– Vi har utsett kampen mot narkotika. Om vi nektar bøndene å dyrke opium, tek vi òg levebrødet frå dei. Då driv vi dei berre rett i hendene på Taliban, sa major Peter Grotens.

Lovar å slå ned produksjon

Taliban lovar no på nytt å slå ned narkotikaproduksjonen i Afghanistan, der det no òg blir produsert store mengder metamfetamin frå ephedra-planter som veks i fjella.

– Vi forsikrar våre landsmenn- og kvinner og verdssamfunnet om at det ikkje vil bli produsert narkotika, sa Taliban-talsmannen Zabiullah Mujahid under ein pressekonferanse i Kabul nyleg.

– Frå no av kan ingen vere involverte i herointrafikk, ingen kan vere involverte i narkotikasmugling, la han til.

Nøkkelressurs

Uttalen vart møtt med skepsis frå fleire hald, og somme påpeika at Taliban sjølv har vore tungt involvert i narkotikatrafikk for å finansiere krigføringa si.

– Det har vore ein nøkkelressurs for Taliban, og det kan derfor bli vanskeleg for dei å forby det, seier Jonathan Goodhand ved SOAS University i London.

– Narkotika vil skape spenning i rørsla, seier han til AFP.

– Dei ønskjer no å skape eit bilete av seg sjølv som meir moderate og meir opne for samarbeid med Vesten, og dei har innsett at narkotika er ein av måtane å gjere det på, seier Goodhand.

Ingen betydeleg del

FN har anslått at Taliban tente over 3,6 milliardar kroner på opiumshandel mellom 2018 og 2019.

Cesar Gudes, som leier Afghanistan-verksemda til FN-kontoret for narkotikabekjemping og kriminalitet (UNODC), seier til Reuters at opiumshandel har vore «ein av dei viktigaste inntektskjeldene for Taliban» dei siste åra.

Det avviser David Mansfield, ein leiande britisk ekspert på afghansk narkotikatrafikk, knytt til den britiske tankesmia Overseas Development Institute (ODI).

Han meiner FN sitt anslag er altfor høgt og konkluderer med at Taliban neppe har tent meir enn 360 millionar kroner i året på å skattleggje opiumsbønder, heroinlaboratorium og narkotikasendingar.

– Narkotika har ikkje utgjort nokon betydeleg del av finansieringa av Taliban, slik mange har hevda, seier han til Financial Times.

– Taliban si hovudkjelde til inntekter har vore skattlegging av lovlege varer, seier Mansfield.

Toll på varer som sigarettar og bilar utgjorde rundt 80 prosent av inntektene Taliban har hatt i Nimroz-provinsen, som grensar til Iran og Pakistan, viser ein feltstudiar ODI har gjort.

Bensin og gruvedrift

Skattlegging av importert bensin og diesel kjem på toppen av dette. Berre drivstoffimporten frå Iran gav i fjor Taliban over 270 millionar i inntekter, ifølgje konsulentselskapet Alcis.

FNs utviklingsfond (UNDP) har i tillegg anslått at Taliban berre i fjor tente over 4 milliardar kroner på ulovleg gruvedrift og handel med jernmalm, marmor, kobbar og sjeldne jordmetall.

Land som Pakistan, Saudi-Arabia, Qatar og Dei sameinte arabiske emirata skal òg ha bidrege økonomisk til Taliban, og ein hemmelegstempla Nato-rapport, som RFE/RL fekk tilgang til, konkluderer med at opprørsrørsla i 2020 hadde inntekter på opp mot 15 milliardar kroner.

Dette bidrog utvilsamt til suksess på slagmarka, og då Taliban tok provins etter provins erobra dei òg store mengder våpen og militært materiell, mesteparten av det amerikansk.

Kan bli tvinga

Om rørsla no har råd til å slå ned på den viktigaste inntektskjelda til Afghanistan, narkotika, og om dei er villige til å føre skattlegginga av annan import og eksport inn i lovlege former, står att å sjå.

Taliban-talsmannen Zabiullah Mujahid bad under pressekonferansen verdssamfunnet om å hjelpe dei med å få afghanske bønder til å dyrke noko anna enn opium, men det spørst om samarbeidsviljen er stor.

Fleire land har inntil vidare stansa overføring av bistand til Afghanistan. Det internasjonale pengefondet (IMF) held tilbake litt over 4 milliardar kroner, og USA har frose valutareserven i landet som er på over 80 milliardar kroner.

Taliban kan derfor bli tvinga til å la handelen med narkotika halde fram, trur forfattaren Gretchen Peters, som har skrive boka «Seeds of Terror: How Heroin Is Bankrolling the Taliban and al-Qaida».

– Afghanistan kan ikkje overleve utan opium, seier ho til AFP.

