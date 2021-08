Tørken i California tek knekken på mandlar

utenriks

California produserer rundt 80 prosent av mandlane i verda. Den amerikanske mandelproduksjonen har ein verdi på rundt 6 milliardar dollar (nærare 54 milliardar kroner). No trugar den historiske tørken produksjonen.

Bonden Joe Del Bosque inspiserer mandlane i den uttørka frukthagen sin i San Joaquin-dalen. Han har ikkje nok vatn til å gi trea det dei treng, så han praktiserer noko han kallar «underskotsvatning». Han gir rett og slett trea sine altfor lite vatn.

Og det sjølv om han lét ein tredel av jorda liggje brakk – for å spare vatnet til dei verdifulle mandlane.

Han tek òg høgd for at han må ta ned ei rekkje tre tidlegare enn planlagt – for å få nok vatn til resten neste år.

– Det betyr at vi mistar ei stor investering, seier han.

Kvelartak

Tørken har gått hardt utover mange av produsentane. Fleire er venta å gi opp frukthagane sine – på grunn av knappleik på vatn. Vatn har òg vorte langt dyrare.

Produksjonsproblema er eit stort tilbakeslag for jordbruksnæringa i California, som er kjent for det tørre middelhavsliknande klimaet sitt. Eit påliteleg vatningssystem har gjort det til den perfekte staden å dyrke mandlar.

Men mandeltre treng mykje vatn året rundt, og no truar klimaendringane med stadig oftare og tøffare hetebølgjer. Forskarar peikar på at klimaendringar allereie har gjort denne delstaten på vestkysten varmare og tørrare dei siste 30 åra, og denne utviklinga vil halde fram – berre endå meir ekstremt.

Næringa voks

Californias mandelproduksjon voks frå cirka 168 millionar kilo i 1995 til rekordhøge 1,4 milliardar kilo i 2020, viser tal frå det amerikanske landbruksdepartementet.

I denne perioden auka landområda med mandeltre frå 1.958 kvadratkilometer til 6.475 kvadratkilometer.

I mai anslo departementet at Californias mandelavling ville nå rekordhøge 1, 5 milliardar kilo i år. Men i juli vart anslaget redusert til 1,3 milliardar kilo. Grunnen til dei reduserte anslaget var vassmangelen og rekordvarmen

– Mange av mandelprodusentane går no gjennom ein svært vanskeleg og stressande tid. Dei prøver å halde liv i trea med eit vatnet dei har, seier Richard Waycott som er administrerande direktør i Almond Board of California, som representerer meir enn 7600 produsentar og foredlarar.

Største eksportvare

Mandlar er det største eksportproduktet i California innan landbruket. Industrien sender nesten 70 prosent av desse steinfruktene til utlandet, drivne av sterk etterspurnad frå India, Aust-Asia og Europa.

Fordi prisen på mandlar steig under tørkeperioden i California i åra 2012-2016, investerte mange i hundrevis av nye kvadratkilometer med mandeltre. Problemet var at desse plantingane skjedde i område som mangla pålitelege vassforsyningar.

– Auken i mandelproduksjonen skjedde på eit tidspunkt då det praktisk talt ikkje var nokon auke i vassproduksjonen, seier David Goldhamer. Han er spesialist i vassforvaltning ved University of California.

Boomen i mandelproduksjonen kom nesten samtidig som California erklærte den andre store tørken på eit tiår. Og det er altså snakk om ekstrem tørke.

Dei to viktigaste vassreservoara i delstaten er berre 30 prosent og 24 prosent fulle. Det har ført til at vassleveransane til jordbrukar er kraftig reduserte. Mange bønder har vorte tvinga til å leggje jorda sine brakk eller gå over til avlingar som bruker mindre vatn.

Ikkje berekraftig

Kritikarar meiner at mandelavlingane ikkje er berekraftige på nivået av i dag i California – fordi dei krev for mykje vatn.

Tom Stokelye er styremedlem i California Water Impact Network – ei ideell gruppe som går inn for berekraftig vassbruk.

Han meiner staten bør forby produksjon av mandeltre i område som ikkje har tilstrekkeleg vassforsyning.

– Med den tørken og dei hetebølgjene vi no har som følgje av klimaendringar, krevst det raske endringar. Viss ikkje vil California kollapse, seier han.

Ikkje så lønnsamt lenger

Selskapet Stewart & Jasper Orchards, som forelder mandlar, har òg merka konsekvensane av vassmangelen.

– Det er ikkje lenger så lønnsamt å dyrke mandlar. Frukthagane tørkar inn fordi bøndene ikkje har nok pengar til vatning, seier Jim Jasper.

Han seier at rundt ein tredel av mandeltrea i California er planta i område med upålitelege vatningskjelder.

– Mange vil ikkje overleve tørken. Mange har stoppa vatninga og lèt trea døy, vi ser det mange stadar, seier han.

Konsekvensane på sikt blir mindre produksjon.

– Verda vil rett og slett få færre mandlar, seier han.

