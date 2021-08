Uganda forbyr uavhengige organisasjonar

utenriks

Miljøorganisasjonar, religiøse organisasjonar og organisasjonar som kjempar for demokrati, er òg blant dei innanriksdepartementet i Uganda pålegg å stengje umiddelbart.

Grunngivinga som blir gitt, er at organisasjonane ikkje har opptredd i tråd med dei reglane som regulerer verksemda, at dei ikkje har late seg registrere hos styresmaktene eller at løyve har gått ut.

Lokala til fleire av organisasjonane vart søkte gjennom av tryggingsstyrkar etter å ha delteke som observatørar under valet i januar, der Museveni sikra seg ein sjette periode ved makta.

Truslar og angrep

Før valet vart både opposisjonelle, uavhengige medium og andre gjenstand for truslar, angrep og arrestasjonar.

Blant dei som vart arresterte, var Museveni sin fremste utfordrar i valet, Bobi Wine. Det utløyste store demonstrasjonar, og minst 54 menneske vart drepne i samanstøytar med tryggingsstyrkane.

Leiaren for menneskerettsorganisasjonen Chapter Four, Nicholas Opiyo, beskriv pålegget til styresmaktene om stenging som «alvorleg».

Stadig meir autoritær

Opiyo, som har fått fleire prestisjefulle prisar for arbeidet sitt for demokrati og menneskerettar i Uganda, vart arrestert éin månad før valet, til protestar frå givarland, blant dei Noreg.

– Menneskerettsforkjemparar spelar ei viktig rolle i alle land og bør få arbeide utan frykt for arrestasjon eller represaliar, heitte det i ei felles kunngjering frå givarlanda.

Yoweri Museveni har sete ved makta sidan 1986 og blir skulda for å styre på stadig meir autoritært vis.

Få dagar etter at han vart attvald, kravde han at det norskstøtta Democratic Governance Facility-fondet måtte stengjast.

Fondet vart oppretta for å fremje demokrati og godt styresett og har fått 180 millionar kroner i støtte frå Noreg dei siste ti åra.

