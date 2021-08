Strengare tiltak i Japan

utenriks

Det er likevel bekymring for om dei japanske smitteverntiltaka er gode nok. Mange sjukehus slit for tida med kapasitetsproblem, og det har vorte meldt om at pasientar har vorte avviste fordi sjukehusa ikkje har plass.

Det er innført grader av krise- og unntakstilstand i ei rekkje regionar, og tiltaka skal vere på plass til og med 12. september. Mellom anna må restaurantar og barar stengje klokka 20 og ikkje servere alkohol, medan talet på kundar som kan opphalde seg på kjøpesenter, blir avgrensa.

Det vart fredag registrert 25.146 nye smittetilfelle. Snittet denne veka er på 20.307 nye tilfelle per dag, opp frå 14.729 førre veke, ifølgje helsedepartementet i landet.

Regjeringa bestemde tidlegare i veka at unntakstilstanden skal gjelde for 13 område, blant dei Tokyo og Okinawa. I tillegg blir 6 område eller prefektur omfatta av ein kvasi-unntakstilstand, så rundt to tredelar av Japan er underlagd smittevernrestriksjonar.

Om lag 40 prosent av den vaksne befolkninga er fullvaksinerte mot covid-19. Rundt 15.500 har døydd av sjukdommen sidan pandemien nådde landet.

(©NPK)