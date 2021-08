Storbritannias utanriksminister hevdar det ikkje var mogleg å ringje Afghanistan

utenriks

Dominic Raab var på ferie på Kreta då staben hans tilrådde han å ringje den afghanske kollegaen sin og be om hjelp til å evakuere tolkar som har jobba for britiske styrkar. Den telefonen tok han aldri, noko som har ført til krav frå opposisjonen om at han må trekkje seg og påstandar om at Storbritannia har svikta tolkane.

– Medan utanriksministeren vart liggjande litt lenger i sola, rykte Taliban frå. Han burde skamme seg, og statsministeren må svare for kvifor Raab framleis har jobben, har Labour sin utanrikspolitiske talsperson Lisa Nandy sagt.

Fredag forsvarte Raab seg og sa at måten media har framstilt saka er upresis. Han seier samtalen vart delegert til ein statssekretær fordi han sjølv «prioriterte tryggleiken og kapasiteten» ved flyplassen i Kabul. Dette skal vere i tråd med råda han fekk av dei som heldt tak i krisehandteringa.

– Den afghanske utanriksministeren sa ja til samtalen, men var ikkje i stand til å gjennomføre han fordi situasjonen raskt vart verre. Heile regjeringa har jobba utrøytteleg den siste veka for å hjelpe til med evakuering av så mange som mogleg frå Afghanistan, seier Raab.

Han held fast på at avgjerda regjeringa tok om å prioritere situasjonen ved flyplassen, var den rette.

– Resultatet er at 204 britiske borgarar og familiane deira, og dessutan afghanske tilsette og andre lands borgarar, vart evakuerte måndag morgon, seier han og legg il at 1.635 personar er flogne ut sidan det.

(©NPK)