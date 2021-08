Russisk satanistpar blir mistenkt for rituelle drap

utenriks

Etterforskingskomiteen seier dei vil tiltale paret for drap og narkotikasmugling. Dei seier paret møttest gjennom ei felles interesse for «ei religiøs og mystisk rørsle av djeveldyrkarar som er involverte i ritual med menneskeofring».

Ifølgje etterforskarane knivstakk mannen i paret ein kjend i skogen i Karelen fordi han ønskte å bruke henne i eit ofringsritual. Kvinna døydde på staden av knivskadane.

Seinare har etterforskarane slått fast at paret var innblanda i eit rituelt drap i ein by nord for St. Petersburg. Der vart offeret slått og deretter drepe med kniv, meiner etterforskarane. Dei legg til at leivningar og klede etter den drepne vart funnen på staden.

Ein nyheitskanal på meldingsappen Telegram opplyste tidlegare i månaden at kvinna i paret har inngått ein avtale med påtalemakta og har innrømt rolla si i drapa.

Narkotikatiltalen er basert på eit stort beslag i heimen til paret utanfor Moskva.

(©NPK)