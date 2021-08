Nettgigantar gjer det vanskelegare for Taliban å overvake afghanske brukarar

utenriks

Menneskerettsgrupper har uttrykt uro for at den islamistiske opprørsgruppa, som har teke kontroll over Afghanistan, kan bruke plattformene til å spore og forfølgje motstandarar, særleg akademikarar, journalistar og aktivistar.

Tidlegare denne veka sa Amnesty International at tusenvis av afghanarar står i fare for å bli mål for represaliane i gruppa, skriv nyheitsbyrået.

Facebook har mellom anna mellombels fjerna moglegheita for å søkje i afghanske brukarars liste over venner, skriv tryggingssjefen i selskapet, Nathaniel Gleiche, på Twitter.

Ifølgje han har Facebook òg gjort det enklare for brukarar i Afghanistan å låse profilen, slik at det blir vanskelegare for folk dei ikkje er venner med, å sjå kva dei deler på plattforma.

Twitter har på si side varsla at selskapet jobbar med hurtigare å kunne behandle folks førespurnad om å få sletta gamle meldingar. Samtidig tilbyr dei mellombels å stengje afghanske profilar, om det kan vere informasjon der som kan skade dei, men som dei ikkje lenger har tilgang til.

Selskapet held òg eit auge med kontoar knytte til den afghanske regjeringa, i tilfelle dei skulle komme til å dele informasjon om identiteten til tilsette. Om dette skjer, blir dei suspenderte.

Også Linkedin har skjult kva profilar afghanske brukarar er knytte til, opplyser ein talsmann.

(©NPK)