Meir enn 16.000 drivne på flukt av skogbrann i California-fylke

Driven fram av vind og tørke har brannen i fylket no vakse seg til meir enn 250 kvadratkilometer, skriv CNN. Brannstyresmaktene har ikkje kontroll på skogbrannen, som braut ut laurdag. Det er uklart kva som forårsaka han.

Onsdag steig talet på evakuerte som følgje av skogbrannen, frå 6.850 til 16.380. Delstaten har knappe 193.000 innbyggjarar, ifølgje tal frå 2019.

– Å få folk bort frå kursen til desse brannane, er den beste måten vi kan verne desse lokalsamfunna på. Vi treng at de evakuerer. Ver så snill og lytte til åtvaringane, sa brannsjef Thom Porter.

Caldor-brannen er ein av mange skogbrannar som er aktive i det vestlege USA. Lenger nord et Dixie-brannen seg stadig større. Den starta for ein månads tid sidan og har lagt under seg 2.745 kvadratkilometer med terreng, tilsvarande meir enn heile gamle Vestfold fylke og Oslo til saman, noko som gjer Dixie-brannen til den nest største som er registrert i Californias historie.

