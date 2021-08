Malaysia utnemner ny statsminister – den tredje på tre år

utenriks

Han erstattar Muhyiddin Yassin som slutta i byrjinga av veka. Ismail Sabri vil bli svoren inn laurdag ettermiddag, ifølgje Malaysias kongelege palass.

Ismail Sabri er den tredje regjeringssjefen på tre år, og utnemninga skjer kort tid etter at landets helsedepartementet for første gong har registrert meir enn 23.000 koronavirustilfelle på eit døgn. Det er den tredje dagen på rad at ein ny smitterekord blir sett i landet.

Monarken i Malaysia, kong Abdullah, sa fredag at han håpa at utnemninga av ny statsminister ville setje ein stoppar for politisk ustabilitet i landet.

