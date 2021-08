Frykta for hemn frå Taliban aukar i Afghanistan

utenriks

Etter ein lynoffensiv som førte til at Kabul fall sist helg, har Taliban fleire gonger komme med forsikringar om amnesti. Kvinner er lova at rettane deira skal verta respekterte og at dagens Taliban vil «skilje seg positivt ut» frå det brutale styret gruppa stod for i Afghanistan frå 1996 til 2001.

Situasjonen på bakken tyder på at langt frå alle lèt seg roe av løfta. Tusenvis av desperate afghanarar prøver å komme seg ut av landet, først og fremst med evakueringsfly frå Kabul. Titusenvis har prøvd å flykte, og USA opplyste torsdag at dei har floge rundt 7.000 menneske ut frå Kabul.

Går frå dør til dør

I tillegg stadfestar ein FN-rapport det mange fryktar. Ifølgje eit konfidensielt etterretningsdokument nyheitsbyrået AFP har fått innsyn i, går Taliban «målretta frå dør til dør» og oppsøkjer folk som har jobba for USA og Nato militære styrkar.

– Dei går etter familiane til dei som nektar å overgi seg, og stiller familien for retten og straffar dei «i samsvar med sharialov», seier Christian Nellemann, som leier risikovurderingsgruppa som har utarbeidd dokumentet for FN.

– Vi går ut frå at både enkeltpersonar som har jobba for Nato og USAs styrkar og deira allierte – og dessutan familiemedlemmer av desse – vil bli utsette for tortur og avrettingar.

Slektning av journalist drepen

Den tyske kringkastaren Deutsche Welle seier ein familiemedlem av ein av journalistane deira vart skoten og drepen av Taliban. Ein annan familiemedlem vart alvorleg såra av Taliban-krigarar som jakta på journalisten, som for tida jobbar i Tyskland.

– Drapet på ein nær slektning av ein av journalistane våre er ein useieleg tragedie og viser kor stor fare alle våre tilsette og familiane deira i Afghanistan er i, seier Deutsche Welle-sjef Peter Limbourg.

Taliban har fleire gonger sagt at krigarane deira ikkje har lov til å gå inn i private heimar. Dette er framleis linja i gruppa, seier tenestemannen Nazar Mohammed Mutmaeen, men han innrømmer at enkelte av folket i gruppa har brote seg inn i bustader.

– Somme gjer framleis dette, kanskje fordi dei ikkje veit betre. Vi skammar oss over dette og kan ikkje gi noko godt svar, seier Mutmaeen.

Kvinneleg journalist stengd ute

Taliban har òg insistert på at kvinner ikkje har noko å frykte under styret deira. Det står i skarp kontrast til sist islamistgruppa hadde makta. Då var kvinner utestengde frå offentlegheita, og jenter fekk ikkje få på skule. Under det strenge islamistiske styret var TV og musikk forbode, og utruskap vart straffa med steining.

Ein video publisert på nettet av ein profilert kvinneleg journalist, fortel om ein røyndom langt unna det nye bodskapet om toleranse.

– Vårt liv er trua. Mannlege kollegaer med inngangskort fekk lov til å komme inn i lokala våre, men eg fekk beskjed om at eg ikkje kunne halde fram i jobben min fordi systemet er endra, seier Shabnam Dawran, som jobbar for ein statleg TV-kanal.

Motstand

I veka etter at Taliban tok makta i Kabul, har det vore enkelte teikn på motstand mot det nye styret. I Kabul og eit knippe forstader vifta folk med afghanske flagg for å feire nasjonaldagen torsdag. Nokre stader skjedde dette rett for auga på Taliban-krigarar.

Dagen før skaut Taliban-krigarar i lufta for å spreie titals menneske som feira med flagget i byen Jalalabad.

Russland trekte torsdag fram ei gryande motstandsrørsle i Pansjirdalen nokre mil nord for Kabul.

– Taliban har ikkje kontroll over heile Afghanistan, påpeika utanriksminister Sergej Lavrov. Han seier motstanden blir leidd av den avsette visepresidenten Amrullah Saleh og Ahmad Massoud.

– Men vi treng fleire våpen, meir ammunisjon og fleire forsyningar, skriv Massoud i Washington Post. Far hans, Ahmed Shah Massoud, var ein av dei mest kjende geriljaleiarane som kjempa mot Sovjetunionen og seinare mot Taliban. Han vart drepen i eit sjølvmordsattentat 9. september 2001.

(©NPK)