FN-rapport: Klimaendringar set ein milliard barn i fare

utenriks

Talet kjem fram i Unicefs klimarisikoindeks for barn, som er den første rapporten av denne typen frå Unicef. Det har vorte samla inn og analysert fakta om barn frå 163 land i verda i arbeidet med rapporten.

Han viser at barn i Afrika og delar av Asia er dei mest utsette og no står i ekstrem fare på grunn av klimaendringane. 99 prosent av alle barn i verda er utsette for minst éin klimatrussel, heiter det i rapporten.

– Klimaendringane er djupt urettferdige. Sjølv om ingen barn er ansvarlege for stigande globale temperaturar, er det dei som må betale den høgaste prisen. Barna frå dei landa som er minst ansvarlege for klimaendringar vil lide aller mest, seier direktør i Unicef, Henrietta Fore.

Auka fare for død

I rapporten heiter det at barn er meir sårbare for klimaendringar enn vaksne, mellom anna ved at det er større fare for at dei kjem til skade fysisk eller psykisk.

Klimaendringane fører til auka risiko for død for fleire barn, heiter det.

– For første gong har vi eit komplett bilete av kor sårbare barn er for klimaendringar, og det biletet er frykteleg. Nesten ingen barn vil vere upåverka, seier Fore.

Rapporten viser at ein milliard barn er utsette for ekstremt høge nivå av luftforureining. 920 millionar barn er sterkt utsette for vassmangel, medan 820 millionar er sterkt utsette for hetebølgjer.

Fem krav frå Unicef

Unicef kjem med fem klare råd til styresmakter, næringslivet og relevante organisasjonar:

* Auke investeringane i klimatilpassing som gjeld tenester for barn.

* Redusere utsleppa i samsvar med Parisavtalen med omfattande og akutte tiltak.

* Gi barna klimaopplæring og miljøferdigheiter.

* Inkludere unge menneske i alle nasjonale, regionale og internasjonale klimaforhandlingar.

* Sørgje for ei grøn, karbonfattig og inkluderande gjenoppbygging etter pandemien.

Aktivist ber politikarane lese rapporten

Risikoindeksen blir sleppt på dagen tre år etter at svenske Greta Thunberg starta skulestreiken sin for klimaet utanfor den svenske Riksdagen. Thunbergs demonstrasjonar har spreidd seg verda rundt.

Ein av dei som har late seg inspirere av den svenske aktivisten, er Penelope Lea (17), som er Unicef-ambassadør. Ho påpeikar at det er dei unge som må handtere skadeverknaden av klimaendringane.

– Dette gjeld i Noreg, men også i eit globalt perspektiv. For oss er det heilt avgjerande at vi endrar måten vi står i krisa på. Samtidig sit ikkje vi med makta til å handle i dag, men det gjer dei eldre, seier Lea.

– Klimakrisa truar tryggleiken vår, freden og forsterkar alle andre kriser og konfliktar. Eg håpar at alle dei norske politikarane før valet les den nye indeksrapporten, legg ho til.

Bastholm: Må kjenne vår gjestingstid

Leiaren for Miljøpartiet Dei Grøne, Une Bastholm, seier at rapporten er endå eit bevis på kor livsfarleg klimatrusselen er, kor urettferdig han treffer og kor mykje det hastar å ta grep.

– Vaksne politikarar i rike land bør kjenne gjestingstida si no, seier Bastholm til NTB.

– Klimakrisa er ei krise for barn og unge i heile verda, men det er barna i dei landa som har bidrege minst til krisa som blir hardast ramma. Som eitt av dei rikaste landa i verda, ein rikdom vi delvis har bygd på eksport av olje og gass, har vi i eit sterkt moralsk ansvar for å gå føre i klimakampen, legg ho til.

Bastholm seier det betyr å slutte å leite etter meir olje og gass, gi meir i klimabistand og kutte raskare her heime.

– Allereie i dag er ein milliard barn i ekstrem fare som følgje av klima- og naturkrisa, og om vi ikkje sluttar å pumpe ut klimagassar i atmosfæren, så vil det bli verre, seier Bastholm.

(©NPK)