Delta-frykt sender Asiabørsane nedover

utenriks

I Tokyo gjekk Nikkei-indeksen ned 1 prosent på vekas siste dag og enda dermed med eit tap på 2,8 prosent. Også Kospi-indeksen i Seoul gjekk i minus både fredag og for veka sett under eitt, med fall på høvesvis 1,2 og 3,5 prosent.

Hang Seng-indeksen i Hongkong var ned 1,6 prosent i ettermiddagshandelen fredag og nærma seg eit tap på 6 prosent i løpet av veka.

På den andre sida av grensa i Shenzhen var hovudindeksen ned like mykje som i Hongkong fredag ettermiddag, medan fallet gjennom veka førebels var avgrensa til 3,5 prosent.

Investorane følgjer med uro med på smitteutviklinga i verda.

– Med eit aukande tal på covid-19-tilfelle, særleg i USA, blir trusselen frå deltavarianten meir openberr, noko som gjer investorane meir forsiktige, seier Venkateswaran Lavanya i Mizuho Bank. Uro for at den amerikanske sentralbanken vil trappe ned dei stimulerande tiltaka sine har òg bidrege til at fleire tek ei «vente og sjå»-haldning.

Singapore og Indonesia gjekk på si side mot straumen med indeksar på veg opp fredag, medan hovudindeksen i Sydney var nesten uendra med ein marginal nedtur på 0,1 prosent.

(©NPK)