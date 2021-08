Amnesty ber Merkel ta opp Navalnyj-forgifting med Putin

utenriks

– Vi ber statsministeren halde fram med å insistere på ei open og oppriktig gransking når ho snakkar med den russiske presidenten, skriv den tyske avdelinga til Amnesty International i ei fråsegn.

Merkel reiser til den russiske hovudstaden på årsdagen for angrepet på Navalnyj. Han fall i koma under ein flytur frå Tomsk i Sibir til Moskva 20. august i fjor. Han vart seinare flogen vidare til Tyskland for behandling. Då han vende heim, vart han arrestert og dømd for brot på ei tidlegare pålagd meldeplikt.

I forkant av møtet på fredag har talsmannen til Merkel, Steffen Seibert, gjenteke Tysklands kritikk av Moskvas gjerningar og snakka om «ei tung bør på forholdet til Russland».

Fleire vestlege legar og regjeringar har konkludert med at Navalnyj vart forgifta med den russiske nervegifta novitsjok. Russland avviser påstandane og gjentok denne veka krav om bevis.

