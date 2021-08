Amerikanske senatorar vart koronasmitta

utenriks

Nesten alle senatorane var mykje tid saman førre veke i samband med budsjettarbeid før Senatet tok ferie.

King, som er uavhengig og representerer Maine, byrja å kjenne seg dårleg og testa seg onsdag. Republikanaren Wicker, som representerer Mississippi, testa positivt torsdag.

Seinare torsdag kunngjorde demokraten Hickenlooper, som representerer Colorado og prøvde å bli presidentkandidat i 2020, at også han har testa positivt.

I utsegner heiter det at alle tre er vaksinerte mot covid-19, og at ingen av dei har alvorlege symptom.

Smitten vart kjent dagen etter at amerikanske helsestyresmakter kunngjorde at dei planlegg å tilby ein tredje vaksinedose til amerikanarar, som dei meiner trengst for å demme opp for deltavarianten av viruset.

Tidlegare i august fekk kollegaen til senatorane, republikanaren Lindsey Graham, også påvist covid-19.

