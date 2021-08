Amerikansk militærfly evakuerte 823 personar i éin flight

utenriks

Den første grovteljinga gjekk ut på at 640 menneske sat tettpakka på golvet av det gigantiske C-17-flyet, over dobbelt så mange som det er sertifisert for.

Talet vart berekna ut frå kapasiteten til bussane som tok dei evakuerte ut til Hamid Karzai internasjonale flyplass, men barn var ikkje inkluderte. Då flyet landa i Qatar, viste det seg at det var 823 menneske om bord i tillegg til mannskapet.

– Flyet har aldri frakta så mange menneske, skriv publikasjonen Defense One.

C-17 Globemaster III blir vanlegvis brukt til å frakte tungt militært utstyr eller opp til eit par hundre fullt utrusta soldatar.

