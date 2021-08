Slutten for tysk kolkraft kan komme tidlegare enn venta

utenriks

– Reduseringa av kapasiteten til kolkraftverka som følgje av lova om utfasing held fram, skriv departementet i eit dokument Rheinische Post har fått tilgang til.

Det første brunkol-anlegget stengde i fjor. Innan utgangen av neste år skal ytterlegare sju anlegg stengjast. Bortfallet av inntekter til kolkraftregionane blir kompenserte av rundt 40 milliardar euro i statlege middel.

Energiomstillinga i Tyskland har ført til at rundt halvparten av straumproduksjonen i landet no kjem frå sol, vind og andre fornybare kjelder. Kjernekraft, som også er i ferd med å verte fasa ut, står for rundt ein tidel av energimiksen.

(©NPK)