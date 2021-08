Skogbrann veks raskt nær Californias hovudstad

utenriks

Minst to personar er flogne til sjukehus etter at brannen feia gjennom ein liten by som ligg rundt 80 kilometer frå delstatshovudstaden Sacramento.

Tusenvis har vorte bedne om å forlate heimane sine idet brannen, som har fått namnet Caldor, rasar ukontrollert gjennom Eldorado National Forest.

Caldor-brannen er ein av mange skogbrannar som er aktive i det vestlege USA. Lenger nord et Dixie-brannen seg stadig større. Den starta for ein månads tid sidan og har lagt under seg 2.428 kvadratkilometer med terreng, tilsvarande meir enn heile gamle Vestfold fylke, noko som gjer Dixie-brannen til den nest største som er registrert i Californias historie.

(©NPK)