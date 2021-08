Mindre vind lettar sløkkjearbeidet langs rivieraen

utenriks

– Brannen er framleis ikkje under kontroll, men vi reknar med at forholda i dag gjer at vi kan gå ut med ein beskjed om dette når vi er heilt sikre, seier brannsjef Loic Lambert.

Brannen starta måndag ved ein rasteplass langs ein motorveg i Sør-Frankrike. Flammane har herja nasjonalparken Plaine dess Maures og nærma seg Saint-Tropez på kysten.

Over 1.000 brannfolk har bidrege i sløkkinga, i tillegg til at det er brukt fly og helikopter til å sleppe vatn over brannen. 10.000 innbyggjarar og ferierande er evakuerte.

(©NPK)