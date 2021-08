Tysklands sosialdemokratar nærmar seg Merkels kristendemokratar

utenriks

Ei meiningsmåling frå Forsa viser at SPD har gått fram med to prosentpoeng til 21 prosent, og dermed ligg berre to prosentpoeng bak kristendemokratane. I mellomtida har Dei Grøne falle til 19 prosent.

Sist SPD og CDU/CSU var så tett på kvarandre var i mars 2017. SPD har sete i ein såkalla «storkoalisjon» med CDU/CSU, som er partiet til statsminister Angela Merkel, sidan valet i 2013.

Ei anna måling frå INSA viste òg at SPD hadde passert Dei Grøne, men framleis låg eit stykke bak CDU/CSU.

Mykje av grunnen til SPDs framgang er statsministerkandidaten Olaf Scholz, som er klart meir populær enn rivalane sine. 29 prosent av veljarane ønskjer Scholz som statsminister, mot 15 prosent for Annalena Baerbock i Dei Grøne og berre 12 prosent for Merkels føretrekte arvtakar, Armin Laschet. Scholz er òg meir populær enn Laschet blant dei som har pleidd å stemme CDU/CSU.

