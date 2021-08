Tsunamifaren over etter jordskjelv utanfor Vanuatu

utenriks

Rundt klokka 12.50 norsk tid opplyser det amerikanske tsunamivarslingssenteret at faren er over.

Skjelvet hende på 91 kilometers djupn, rundt 19 kilometer nordvest for Port-Olry, opplyser amerikanske USGS. Jordskjelvsenteret målte opphavleg styrken til 7,1, skriv nyheitsbyrået Reuters.

Det første varselet oppgav risiko for at skjelvet kunne føre til farlege bølgjer i kystområde innan 300 kilometer frå episenteret, ifølgje tsunamivarslingssenteret for Stillehavet.

Vanuatu er ei øygruppe om lag 2.000 kilometer aust for Australia. Næraste naboar er Fiji og franske Ny-Caledonia.

