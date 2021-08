Tre drepne under demonstrasjon mot Taliban i Jalalabad

utenriks

Mange titals personar hadde samla seg i Jalalabad for å feire nasjonaldagen torsdag. Dei fira Taliban-flagget og erstatta det med det raude, svarte og grøne afghanske nasjonalflagget.

Augnevitne fortel at militsfolk frå Taliban opna eld mot demonstrantane, og fleire vart òg skadde. Også journalistar skal ha vorte angripne.

Videoopptak viser at Talibans folk skyt i lufta og brukar køller for å spreie folkemengda. Ein lokal journalist seier han og ein fjernsynsfotograf vart slått medan dei prøvde å dekkje uroa i Afghanistans femte største by.

Ein tilsett i det lokale helsevesenet seier minst éin person er drepen og seks såra. Talsmenn for Taliban har førebels ikkje kommentert hendinga.

Etter at den islamistiske rørsla tok hovudstaden Kabul og i praksis tok makta i landet, har dei påstått at dei har endra seg og vil ha ei inkluderande regjering og ikkje vil innføre det same strenge og restriktive styret som for tjue år sidan. Sist dei hadde makta, mista kvinner så godt som alle rettar, det vart gjennomførte offentlege avrettingar og al-Qaida fekk tilhald i landet.

Mange er skeptiske til om det faktisk blir annleis denne gongen, og alt Taliban gjer – særleg etter Kabuls fall – blir følgd med argusauge.

(©NPK)