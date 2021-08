Talet på flaumutsette i verda har auka med nesten 25 prosent sidan år 2000

utenriks

Talet på menneske i verda som er utsette for flaum, har stige med nesten ein firedel dei siste to tiåra. Det viser nye satellittbaserte data. Det betyr at ytterlegare 86 millionar no bur i flaumutsette område.

Flaum er den vanlegaste av ekstreme vêrhendingar som har vorte hyppigare og sterkare som følgje av klimaendringane, med auka og kraftigare nedbørsmønster. I sommar såg ein det mellom anna i Tyskland, Belgia og Kina, der styrtregn førte til stor flaum med store materielle øydeleggingar og tap av menneskeliv.

Nye satellittdata

Flaumkart har tradisjonelt vore avhengige av utrekningar basert på observasjonar på bakkenivå. Regionar som historisk sett ikkje har vore utsette for flaum, kan vere heilt utelatne. For å fylle desse hola har eit amerikansk forskingsteam dagleg undersøkt satellittdata av over 900 flaumhendingar i 169 land sidan år 2000.

Forskarane har brukt desse dataa til å lage Global Flood Database, som gir informasjon om dødstal, flyttingar og nedbørsnivå knytt til kvar av dei 913 flaumane.

Ein auke på 24 prosent

Funnet til forskarane, som er publisert i magasinet Nature, viser at opptil 86 millionar menneske av økonomiske årsaker mellom 2000 og 2015 flytta inn i kjende flaumutsette regionar. Det er ein auke på 24 prosent.

Totalt 2,23 millionar kvadratkilometer med landområde vart overfløymt mellom 2000 og 2018. Opptil 290 millionar menneske vart på ulik måte ramma av desse flaumane.

Og forskarane meiner dette berre vil bli verre. Og – som alltid – dei fattigaste områda og samfunna vil verte ramma uforholdsmessig sterkt.

Fleire land blir ramma

Datamodellering viser at ytterlegare 25 land vil bli utsette for høg risiko for flaum som følgje av klimaendringar innan 2030.

– Talet på menneske som no står i fare for å oppleve flaum, er ti gonger høgare enn ein tidlegare har anslått, seier forskar Beth Tellman. Ho jobbar ved Columbia University's Earth Institute og har vore med å danne flaumanalysefirmaet Cloud to Street.

– Vi er no i stand til å kartleggje flaum som tidlegare ikkje har vore teke med i modellar eller finst på kart over flaumområde. Det gjeld til dømes flaum forårsaka av issmelting eller at demningar sprekk, seier Tellman.

Konsekvensane av dammar som sviktar, er spesielt omfattande og alvorlege. – I 13 tilfelle der demningar brast eller fløymde over, fekk det konsekvensar for 13 millionar menneske, legg Tellmann til.

Vil bli tvinga bort

Forskarane slår fast at hovudvekta av flaumutsette land ligg i Sør- og Søraust-Asia, men at satellittdata viser at land i Latin-Amerika og Midtausten har fått auka sårbarheit.

AFP har fått sjå ein leken rapport frå FNs klimapanel (IPCC). Rapporten føreser at flaum i framtida vil fortrengje rundt 2.7 millionar menneske i Afrika årleg. Så mange som 85 millionar menneske kan bli tvinga til å forlate heimane sine innan 2050.

Det er frå før kjent at IPCC meiner at verda er på veg mot ein temperaturauke på 1,5 grader rundt år 2030, men at auken òg kan bli høgare.

– Berre ein temperaturauken på 1.5 grader vil føre til at to eller tre gonger fleire menneske blir påverka av flaum i Colombia, Brasil og Argentina. I Ecuador og Uruguay vil det vere fire gonger fleire og i Peru heile fem gonger så mange, heiter det i den lekne IPCC -rapporten.

Nye nedbørsmengder

Dei fleste flaumhendingane i den nypubliserte databasen er forårsaka av mykje nedbør, følgd av stormflod, snø- eller issmelting og dambrot.

Tellman understrekar at forskinga viser at det er svært lønnsamt å investere i flaumførebyggjande tiltak og at det er viktig med god planlegging for busetnad.

– Førebygging framfor katastrofehjelp er rett og slett lønnsamt, fastslår ho tørt.

Vi må sjå samanhengen

Brenden Jongman, som jobbar i Verdsbanken med klimaspørsmål, byutvikling og risikofinansiering, meiner den nye flaumdatabasen er svært viktig for å forstå samanhengen mellom klimaendringar og sosioøkonomisk utvikling. Han meiner satellitteknologien vil vere viktig for å overvake flaum og befolkningsendringar.

– Men sjølv den beste kombinasjonen av infrastruktur og naturbasert kunnskap kan bli utilstrekkeleg for å handtere fenomen som stigande havnivå. For nokre lokalsamfunn vil det einaste alternativet bli å flytte vekk frå dei flaumutsette områda, konstaterer Jongman.

